Россия имеет конкретный план, как сорвать Саммит мира: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России есть конкретный план, как сорвать Саммит мира. Об этом свидетельствуют данные разведки, на которые ссылается глава государства.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине.

По его словам, разведка располагает данными о плане России, которая хочет сорвать Саммит мира. Цель Кремля – уменьшить участие стран и как действовать, чтобы миру не было еще дольше.

“Мы вместе должны этому противодействовать – должны работать в единстве ради справедливого мира. Мы все одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению международного права. Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и возобновление действенности международного права”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Украина готовит новые договоры о гарантиях безопасности.

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