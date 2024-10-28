Россия имеет лучшие результаты в промывании мозгов: Жорин метко высказался о выборах в Грузии

Заместитель командира 3-й ОШБр майор Максим Жорин высказался о результатах парламентских выборов, состоявшихся 26 октября в Грузии и ставших водоразделом для страны по вектору ее движения — в ЕС и НАТО или Россию. По словам Жорина, в выборе провластной партии "Грузинская мечта", лидировавшей на выборах с 53% голосов, нет логики, есть лишь влияние пропаганды.

Об этом Максим Жорин написал 28 октября.

"Довольно грустно наблюдать за событиями в Грузии, за тем, насколько сильно российская пропаганда повлияла на настроения в этой стране. Особенно зная мнение настоящих патриотов этого государства – грузинских добровольцев, которые сегодня воюют против РФ в Украине", – сказал майор.

В то же время он отметил, что Россия несет значительные потери, и не только человеческие.

"Как бы то ни было, "рашке" нелегко вести войну с нами. У них огромные потери, которые становятся все более ощутимыми даже для них. Они тратят кучу денег, что также не может пройти незаметно. Для всех, у кого Россия забрала территории", сейчас едва ли не лучшее время их вернуть", — добавил Жорин.

Он подчеркнул, что результаты выборов в Грузии – это свидетельство влияния российской пропаганды.

"Но лучшие результаты у России есть в промывке мозгов. Часть Грузии оккупирована, а грузины не то, что не пытаются ее забрать — они выбирают пророссийский курс. Здесь нет логики, есть только влияние пропаганды", — добавил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 28 октября. НЕКОТОРЫЕ ВОЛНЫ АТАК НА ХАРЬКОВ! Грузия готовится к ПРОТЕСТАМ

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