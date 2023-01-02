Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия: в разведке рассказали о его отслеживании

Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия. Как тактическую, так и стратегическую, но военная разведка Украины постоянно следит за ее перемещением.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире национального телемарафона, передает пресс-служба ГУР.

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводить двенадцатое главное управление министерства обороны России. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", — отметил Вадим Скибицкий.

Военная разведка Украины имеет опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года, говорят в ГУР.

"То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", — подчеркнул представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ядерное оружие РФ

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Путин втягивает Александра Лукашенко в ядерный шантаж, и именно для этого глава РФ летал в Минск.

По словам белорусского оппозиционера и министр культуры Беларуси в 2009-2012 годах Павла Латушко, Путин готовится разместить ядерное оружие в Беларуси, но он не доверит ядерное оружие Лукашенко, а лишь разместит его в РБ и "она будет находиться под контролем российских военнослужащих. сил ядерного сдерживания". Латушко также отметил, что Лукашенко не возражает против размещения ядерного оружия, потому что считает, что это повысит его рейтинг и гарантирует пожизненную власть.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Россия перестала откровенно угрожать миру ядерной войной после замечаний из Китая.

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