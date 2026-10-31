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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия использовала "олешковское перемирие" для переброски войск: в ВСУ раскрыли действия оккупантов

Российская армия использует перерыв в боевых действиях в Херсонской области в военных целях.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Российская оккупационная армия

Российская оккупационная армия / © Associated Press

Российские военные во время объявленного перемирия на период проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках в Херсонской области осуществляли сбросы с беспилотников, пытаясь дискредитировать Силы обороны Украины и обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Об этом заявил пресс-секретарь группировки войск «Юг» Максим Кравчук в комментарии «Украинской правде».

По его словам, украинские подразделения, в частности силы группировки «Юг», неукоснительно соблюдают договоренности о прекращении огня в районе проведения гуманитарной миссии в Олешках. В то же время российская армия использует перерыв в боевых действиях в своих военных целях.

В частности, оккупанты проводят ротацию подразделений, укрепляют позиции, организуют защиту от дронов на дорогах, усиливают логистику и доставляют боеприпасы.

Кравчук подчеркнул, что за время перемирия украинские военные неоднократно фиксировали полеты российских разведывательных беспилотников, а также провокационные действия противника.

«Россияне осуществляли сбросы с дронов с целью дискредитации Сил обороны Украины и обвинения в нарушении договоренностей», — сообщил пресс-секретарь.

Он также опроверг обвинения российской стороны в якобы нарушении Украиной режима тишины, подчеркнув, что такие заявления не соответствуют действительности.

В группировке войск «Юг» подчеркнули, что прекращение огня преследует исключительно гуманитарную цель — обеспечить оказание помощи гражданскому населению Олешок и его эвакуацию на подконтрольную Украине территорию.

По словам Кравчука, украинские подразделения продолжают контролировать ситуацию и отслеживать действия российских войск, чтобы не допустить возможных угроз и провокаций.

Напомним, жителей Херсона предупредили о возможных российских провокациях и возобновлении атак во время объявленного перемирия на период проведения гуманитарной операции в Олешках. О таких намерениях свидетельствуют сообщения в российском информационном пространстве.

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