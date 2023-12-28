Россия использует Беларусь для похищения украинских детей: Лубинец объяснил схему

Российские захватчики используют Беларусь для скрытой депортации украинских детей на свою территорию.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ.

Он заявил, что россияне всегда составляют списки детей, которых они вывозят в Россию.

"Мы фиксируем новую системную проблему, когда россияне депортируют украинских детей именно через территорию Беларуси. По моей информации, они постоянно составляют новые списки детей, сейчас находящихся на временно оккупированной территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, которые будут вывезены через территорию Беларуси в РФ", — заявил он.

Лубинец заявил, что таким образом захватчики хотят скрыть, что депортированные дети находятся в РФ.

"То есть установление факта депортации и верификация ребенка – это кропотливая работа. Нам нужно установить, кто взял детей, откуда, как он их привез на территорию РФ. А когда это происходит через территорию Беларуси, то как найти такую информацию на ее территории? Максимально сложно" ", – объяснил Лубинец.

Он заявил, что россияне могли вывезти на территорию Беларуси более тысячи детей, но их там удерживают временно, поскольку это считается промежуточным пунктом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину вернули еще троих детей из оккупации, в том числе сироты.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне вывозят украинских детей в Москву.

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