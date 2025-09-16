ГУР показало, как выглядит "Герань-3" изнутри: происхождение деталей впечатляет (фото)

«Герань-3» / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Реклама

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародлвало начинку российского реактивного беспилотника «Герань-3» серии «У».

Об этом говорится на сайте ГУР.

В рамках новой серии публикаций «Средства поражения» в разделе «Компоненты в оружии» портала War&Sanctions ГУР МО Украины раскрывает секреты российского БПЛА «Герань-3» с турбореактивным двигателем.

Реклама

БПЛА «Герань-3» — аналог иранского реактивного БПЛА Shahed-238, компонента база которого уже была опубликована в июне 2024 года вместе с запуском портала на платформе ГУР МО Украины.

Начинка российского реактивного БПЛА «Герань-3» серии «У» / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

ГУР обнародовала 3D-модель, составляющие и иностранную компонентную базу так называемой «русской локализованной версии».

В БпЛА «Герань-3» серии «У» используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, благодаря которому беспилотник способен двигаться со скоростью от 300 до 370 км/ч; ориентировочная операционная дальность применения — до 1000 км.

Китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80 / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80 / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Максимальная скорость до 370 км/ч «Герань-3» набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БПЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при понижении на цель.

Реклама

Компоновка модулей и электронных блоков в большинстве своем не отличается от бензиновых версий «герань-2» серии «Ы»: в частности, включает стандартную инерционно-навигационную систему SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и т.д.

Для обеспечения защиты спутниковой навигации от средств РЭБ в «Герань-3» используется помехозащищенная спутниковая навигационная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов — «Комета-М12».

Помехозащищенная спутниковая навигационная система / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Помехозащищенная спутниковая навигационная система / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В общей сложности из 45 идентифицированных иностранных компонентов — половина от американских производителей, восемь от китайских, семь швейцарских, три немецких, два британских и один от японского производителя.

Согласно имеющимся данным, на реактивные «Герани-3» также устанавливается камера и система передачи видео с БпЛА «Герань-2» серии «Ъ».

Реклама

«Герань-3» — это уже восьмой образец применяемого россией вооружения, чье строение обнародовано в рамках новой серии публикаций «Средства поражения» . Раздел «Компоненты в оружии» портала War&Sanctions содержит уже более пяти тысяч иностранных компонентов, идентифицированных в 177 образцах вооружения государства-агрессора России и его союзников.

Напомним, ранее разведка показала, из чего состоит новый дрон РФ.