Россия использует новую стратегию воздушных ударов: сможет ли Украина защититься

Россия использует тактику массированных комбинированных атак, чтобы перегрузить ПВО Украины / © ТСН.ua

Реклама

Россия существенно изменила свою стратегию массированных ударов , перейдя от почти исключительно дроновых обстрелов к большим, скоординированным атакам с применением накопленных ракет и модернизированных беспилотников. Этот новый подход, возлагаемый на перегрузку украинской ПВО, является серьезным испытанием для систем защиты, особенно в преддверии зимы.

Об этом пишет Forbes.

Смена тактики: большие удары на истощение

Согласно анализу Института изучения войны (ISW), в течение сентября российские силы накапливали баллистические и крылатые ракеты, производя лишь небольшие ночные атаки. Эта модель свидетельствует о переходе к менее частым, но значительно более мощным комбинированным атакам с целью перегрузки украинской обороны.

Реклама

Наибольшее проявление новой стратегии произошло 2 октября, когда российские войска запустили 381 дрон и 35 ракет разных типов (Искандер-М, Искандер-К, Х-59/69) по 15 целям в украинской энергосистеме. Экономя ракеты в течение недель, а затем запуская их одновременно с сотнями БПЛА, РФ увеличивает вероятность успешных ударов.

"Россия перегружает украинскую ПВО, что увеличивает вероятность успешных ударов и заставляет Украину тратить ценные ракеты-перехватчики", - говорится в публикации.

Хотя ВВС Украины сообщили о сбитии большинства целей, во время этой атаки все 7 баллистических ракет «Искандер-М» прорвали оборону и попали в цель.

Модернизация вооружения: баллистика и «Шахеды»

Ключевым элементом новой стратегии стало технологическое усовершенствование вооружения. Баллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал" были модернизированы. "Искандер-М" теперь несет радарные приманки, может изменять траекторию на конечной фазе полета и этим усложняет перехват системами Patriot. Крылатая ракета «Искандер-К» получила защиту от глушения и более надежные детонаторы.

Реклама

Параллельно Россия совершенствует и свои беспилотники Shahed-136 (Герань-2), которые теперь используются вместе с дронами-приманками Гербера. Обновленные «Шахеды» обладают улучшенной электроникой, устойчивостью к РЭБ и способностью корректировать маршрут вблизи целей, вероятно, с помощью Искусственного интеллекта. Если раньше ПВО сбивало почти все «Шахеды», то 2 октября около четверти их достигли целей.

Украинский ответ: удары по производству и модернизация ПВО

Украина готовит контрмеры. ПВО усиливается: инженеры модернизируют системы для отслеживания непредсказуемых траекторий, а мобильные огневые группы оснащаются более быстрыми системами наведения. Также расширяется флот дронов-перехватчиков.

Главная уязвимость России – ограниченная производственная мощность ракет. Авторы статьи подчеркивают, что у Украины теперь есть средства для глубоких ударов, способные достигать заводов и логистических центров на территории РФ, производящих это оружие. Этот симметричный ответ должен снизить способность России поддерживать высокую интенсивность обстрелов.

В ближайшие месяцы покажут, сможет ли обновленная оборона Украины адаптироваться достаточно быстро, чтобы нивелировать восстановленную наступательную мощь России и защитить критическую инфраструктуру перед наступлением холодов.

Реклама

Напомним, Россия усовершенствовала алгоритмы баллистики , что сделало перехват ракет значительно сложнее. Авиаэксперт Криволап рассказал о понижении эффективности перехвата системой Patriot.