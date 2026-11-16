Россия использует ограничения Starshield в Украине: в ISW раскрыли новую тактику врага

Россияне атакуют энергетику / © ТСН

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Российские войска активно пользуются действующими ограничениями скорости системы Starshield в Украине. В частности, для нанесения ударов по энергетике.

Это объяснили аналитики Института изучения войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские беспилотники-перехватчики при достижении скорости более 161 км/ч теряют связь с операторами. В результате они не могут перехватывать российские реактивные дроны, которые развивают значительно более высокую скорость.

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Украинский лидер также отметил, что эти ограничения скорости мешают перехвату российских реактивных дронов на ранних этапах их полета. В частности, над оккупированными территориями на востоке Украины. Это позволяет оккупантам выбирать более выгодные маршруты полета и расширяет их возможности для нанесения ударов.

В ISW подчеркнули, что вражеские войска часто используют площадки для запуска беспилотников большой дальности, расположенные в оккупированных Донецке и Гвардейском (Крым), для атак по Украине.

"Таким образом российские войска могут получить возможность наносить более эффективные удары с этих и других позиций по городским центрам на юге и востоке Украины. Например, по Запорожью, Днепру и Павлограду, которые расположены примерно в 25, 110 и 130 километрах от линии фронта, пока украинские силы не смогут использовать реактивные дроны-перехватчики над оккупированной территорией", – отметили аналитики.

Также ограничение скорости Starshield может создавать значительно большую нагрузку на другие компоненты украинской системы противовоздушной обороны. В частности, истребители, автоматизированные и управляемые пулеметные установки, а также переносные зенитно-ракетные комплексы. Потому что Украине придется компенсировать отсутствие других средств.

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Ограничение Starshield — какая ситуация сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, ограничения срабатывают, когда скорость движения превышает 161 км/ч. Это делает невозможным применение перехватчиков против реактивных "Шахедов".

По словам президента, в Миннобороны обращалось в компанию SpaceX, чтобы там объяснили ситуацию. Там ответили: "Мы ничего не ограничиваем" и говорят, что это техническая история. Однако уже пятые сутки есть ограничения. Каждый день такое подтверждение, поэтому это не единичные случаи, а массовые.

Представители американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, в ходе переговоров с украинской стороной объяснили ограничение скорости работы терминалов спутниковой связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях технической проблемой. Однако в компании не предоставили дополнительной информации о ее характере и причинах возникновения.

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