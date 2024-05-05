Россия использует оккупированную ЗАЭС в качестве плацдарма для наступления — МАГАТЭ

У 6-го энергоблока и учебного центра ЗАЭС развернута тренировочная база для операторов беспилотников.

Команда Международного агентства по атомной энергии на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции слышала около ста выстрелов в течение 30 апреля, произведённых российскими захватчиками.

Об этом заявил Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Эта последняя военная деятельность на станции иллюстрирует постоянную нестабильную ситуацию, создающую серьезные вызовы ядерной безопасности и безопасности для этого крупного ядерного объекта", – сказал Гросси.

Кроме того, МАГАТЭ также известно о том, что возле 6-го энергоблока и учебного центра ЗАЭС развернута тренировочная база для операторов беспилотников. Почти каждый день поступают данные о военной деятельности на разных расстояниях от ЗАЭС.

Команда Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье (ИСАМЗ) на этой неделе продолжила обсуждение по ЗАЭС ремонтных работ, запланированных на 2024 год.

Специалисты ЗАЭС рассказали МАГАТЭ, что в середине мая состоятся аварийные учения по сценарию, связанному с системами охлаждения на площадке, и представители страны-агрессорки допустят их, чтобы наблюдать за процессом.

Напомним, ранее сообщалось, что все реакторы Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодной остановки".

Кроме того, мы ранее информировали, что МАГАТЭ сообщило о детонации дрона на территории Запорожской АЭС.

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