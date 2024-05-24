Россия использует секретное оружие против украинских Starlink — The New York Times

Россия все чаще препятствует украинской службе Starlink, в частности, путем применения передовых технологий для вмешательства в спутниковый интернет-сервис Илона Маска. Это привело к новым сбоям на северной линии фронта.

Перед новым наступлением России в Харьковской области воины 92-й десантно-штурмовой бригады потеряли жизненно важный ресурс — спутниковый интернет-сервис Starlink, который солдаты используют для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников. Он вдруг замедлился.

Об этом пишет The New York Times.

Starlink был критически важен для украинской армии с первых дней войны. Без полноценной работы терминалов защитники не могли быстро общаться и делиться оперативной информацией. Именно это произошло во время нового наступления россиян.

Какая причина сбоев

Как пишет издание, за сбоями стоит Россия. Перед наступлением на Харьковщину оккупанты применили мощное электронное оружие и более сложные инструменты для ухудшения качества обслуживания Starlink. Эти достижения представляют серьезную угрозу для Украины.

Также читайте Терминалы Starlink ВСУ вышли из строя в первый день наступления РФ на Харьковщине — WP

"Эти действия стали причиной массовых сбоев в работе Starlink. Если они (россияне — ред.) и в дальнейшем добьются успеха, это может означать тактический сдвиг в конфликте, подчеркивая уязвимость и зависимость Украины от услуг, оказываемых компанией Илона Маска. Поскольку США и другие правительства сотрудничают с SpaceX, сбои вызывают более широкие вопросы относительно надежности Starlink против технически сложного противника", — пишет издание.

Starlink передает интернет-соединение со спутников, вращающихся вокруг Земли. Сигналы принимают терминалы на земле, а затем распределяют соединения, как маршрутизатор Wi-Fi, на ноутбуки, телефоны и другие устройства поблизости. С 2022 года Starlink предоставляет Украине жизненно важный интернет-сервис, и солдаты полагаются на него, в частности, для управления дронами.

Как сбои Starlink влияют на работу ВСУ

Министр цифровых технологий Украины Михаил Фёдоров сказал, что недавние атаки России на Starlink были направлены на использование новых и более передовых технологий. Раньше служба очень хорошо выдерживала препятствия, в частности влияние РЭБов.

"Но россияне сейчас тестируют разные механизмы, чтобы нарушить качество соединений Starlink, потому что это очень важно для нас", — сказал Федоров.

По его словам, Украина постоянно общалась со SpaceX для решения проблем.

Также читайте Starlink Илона Маска помогает российским оккупантам в войне в Украине — WSJ

Чиновник, возглавляющий усилия России по радиоэлектронной борьбе, признался российским пропагандистским СМИ в прошлом месяце, что российские военные включили Starlink в "список целей" и разработали возможности для противодействия службе.

Хотя Федоров сказал, что служба Starlink скоро должна улучшиться, по словам военных и официальных лиц, некоторые сбои были вызваны российскими атаками. По их словам, какие-либо сбои в критические моменты на поле боя ставят украинскую армию еще больше в невыгодное положение.

"Мы проигрываем в электронной борьбе. За день до атак он (Starlink – ред.) просто выключился. Он стал супер-медленным", — сказал заместитель командира 92-го батальона ударных беспилотников "Ахиллес" с позывным "Аякс".

Сбои поставили все подразделение в невыгодное положение, сказал оператор беспилотника "Картель". Во время первых бронетехнических атак российского наступления этого месяца беспилотники начали наносить удары, но подключение к сети исчезло. Солдатам приходилось использовать текстовые сообщения для общения, и они отправлялись с опозданием.

"В первые часы линия фронта была очень динамичной. Враг двигался. И мы тоже двигались. Нам нужно было быстро общаться", — сказал Картель.

Что так влияет на Starlink

Кари Бинген, бывшая чиновница Пентагона и эксперт по радиоэлектронной борьбе, сказала, что Starlink и другие спутниковые связи могут быть нарушены использованием высокомощной радиочастоты для перегрузки соединений. По ее словам, невидимые атаки обычно совершаются с транспортного средства с большой радиобашней.

Объяснения сбоев Starlink в Украине за последний год разные. Несколько экспертов заявили, что Россия стала лучше создавать помехи сигналу между спутниками и наземными терминалами Starlink с помощью мощных и точных помех. Другие предположили, что сервис был нарушен специальным электронным оружием, установленным на дронах, которое может ввести в заблуждение сигналы GPS Starlink.

Резкое увеличение использования Starlink также может ухудшить обслуживание. В некоторых случаях технические ограничения, направленные на то, чтобы российские войска не могли использовать Starlink, повредили службе украинских военных на линии фронта. В другое время сбои могут быть более случайными, например, в начале этого месяца, когда SpaceX сообщила о проблемах с обслуживанием по всему миру из-за солнечных бурь.

"Starlink оказала Маску огромное влияние в войне, поскольку он контролирует, где доступны спутниковые услуги, и может решить прекратить доступ. В некоторых случаях украинские официальные лица обращались непосредственно к Маску с просьбой включить доступ к Starlink во время военных операций, чтобы они могли наносить удары беспилотниками через вражескую линию - запросы, которые миллиардер не всегда одобрял. Правительство США, которое закупило для Украины терминалы Starlink, иногда втягивалось в переговоры", - пишет издание.

Важно также, что Starlink не продается напрямую в Россию. Но в этом году украинские чиновники публично выразили тревогу, что РФ использует терминалы, приобретенные через посредников.

Starlink-зависимость

Эксперты предупреждают, что Украина чрезмерно зависит от одной компании по отношению к такому жизненно важному ресурсу, особенно той, которой руководит такое непредсказуемый человек, как Маск. Но зависимость Украины от Starlink вряд ли уменьшится. Существует немного альтернатив для такого комплексного и надежного обслуживания.

Федоров отметил, что украинское правительство постоянно проверяет новые системы. По его словам, военные имеют специализированные системы для морских беспилотников, уничтоживших ряд российских кораблей в Черном море.

"Но, конечно, массового эквивалента не существует", – сказал он.

Для украинского командира "Аякса" потеря сервиса Starlink вернула плохие воспоминания о войне. Когда он воевал у российской границы в 2022 году, его подразделение иногда было отрезано от Starlink, что нарушало видимость из дронов, которые использовались для наведения артиллерии на расстоянии. Подразделение развернуло солдат для скрытого наблюдения за позициями противника и наведения ударов.

Напомним, ранее специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что на фронте уже неделю "лихорадит" Starlink. Чаще проблема выражается в резком изменении скорости канала. Также иногда наблюдаются потери пакетов.

Читайте также: