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Россия использует СМИ для влияния на Украину: СНБО утвердил стратегию информационной безопасности

Россия использует СМИ для влияния на Украину: СНБО утвердил стратегию информационной безопасности

УНИАН

Россия воюет против Украины на информационном фронте, пояснил Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию информационной безопасности.

Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов рассказал, что во время рассмотрения этого вопроса докладывал министр Александр Ткаченко.

"Были жаркие дискуссии по этому вопросу. Мы находимся в сложном положении из-за российской агрессии. Эта агрессия является не только на фронте, но и на информационном фронте. Россия использует СМИ для влияния на Украину и на наших людей. Поэтому была рассмотрена и принята такая стратегия", — сказал Данилов.

Напомним:

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