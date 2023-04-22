Россия использует ядерную энергетику как оружие: Зеленский объявил о новых санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 апреля вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения.

"Прежде всего, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, которые обеспечивают армию-террориста. На этот раз в санкционные списки добавлены 322 компании – производители оружия, комплектующих и т.п.”, — подчеркнул украинский лидер.

В другие два санкционных списка, по словам президента, попали физические и юридические лица, которые "помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и привлечены к уничтожению свободы как на территории самой России, так и на нашей земле".

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Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские санкционные пакеты синхронизируются с западными партнерами, чтобы устранить любые возможности для России обходить санкции, поскольку такие схемы добавляют "времени этой войне" и "возможностей агрессору".

"Чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны, тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто это понимает”, — заявил президент.

Зеленский отметил важность того, что "началась глобальная ограничительная работа по российской атомной отрасли".

“Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы “энергетические” атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это тоже оружие”, — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что оккупированную Запорожскую атомную станцию Россия использует как оружие для шантажа мира катастрофой.

"Хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста", — заявил украинский президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил за военную помощь, которую на этой неделе Украина получила от США и Канады, а также Эстонии и Финляндии, Словакии (передала авиацию), Нидерландов, которые усилили украинскую ПВО и совместно с Данией приняли решение по танкам.

Президент выразил благодарность Швейцарии за новые санкционные шаги против российских террористов и выразил надежду, что новые решения Германии "обеспечат больше мира в нашем небе, и... могут быть новые шаги, которые принесут больше мира нашей земле".

Традиционно президент выразил благодарность воинам на фронте, которые ведут бои "в самых жестких местах передовой – Марьинка и Бахмут, Авдеевка, Лиманское направление".

“Благодарю воинов ВСУ, Нацгвардии, пограничников… Отдельно сегодня отмечу подразделение ГУР МО Тимура, которое воюет в Бахмуте. Спасибо, ребята, за вашу смелость и результативность!" – сказал Зеленский.

Напомним, фронт ожидает решения контрнаступления, но когда он будет, знают, как говорит секретарь СНБО Данилов, лишь несколько человек на планете. Его, больше всего ждут мирные жители рядом с городом-крепостью Бахмут.

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