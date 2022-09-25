"Россия испытывает дефицит оружия, поэтому интенсивность ударов по Украине снизилась": военный эксперт

Она обращается в другие страны, но не все они могут обеспечить ее потребности.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Замена ракетного оружия для России также проблема, потому что ракетное оружие авиационного и ракетного базирования является дефицитным на сегодняшний день. Большие ракеты "Калибр" — они дефицитны. Сегодня серийно производить их они не могут, только поштучно, потому что 80% деталей ракеты иностранного производства Также ракеты Х-47 "Кинжал", они также не могут их массово использовать. Если мы говорим о других видах — "Оникс", Ка — 59, Х — 101, они все имеют запчасти иностранного происхождения, и их не могут их производить. Россия может использовать только ресурс из складов их хранения, проводить техническое обслуживание, ремонтные работы и затем отправлять в зону боевых действий. Это займет длительное время", — говорит эксперт.

Он отметил, что не каждая страна сегодня может компенсировать России ракетное оружие, например авиационное базирование, особенно крылатые ракеты. Их могут частично компенсировать разве что страны, у которых есть оружие советского образца.

"Прошлым летом Россия обратилась к Беларуси и на сегодняшний день имеет доступ к 7 складам хранения на территории республики Беларусь. Они вывезли с территории Беларуси более 12 тысяч тонн боеприпасов на территорию России, а затем на территорию оккупированной Украины. Также известно, что они ведут переговоры о доступе к военным складам на территории Таджикистана. Самостоятельно они не смогут компенсировать дефицит боеприпасов, как для ствольной артиллерии, реактивной артиллерии, так и ракетного оружия", — сказал Александр Коваленко.

Эксперт добавил, что из-за недостаточного количества в России боеприпасов можно наблюдать, как снижается интенсивность нанесения ударов по территории Украины.

Сейчас россияне активно используют иранские дроны, они не столь дорогостоящие, но могут нанести немалый вред.

Напомним, США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.

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