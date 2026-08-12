Ракета. / © Associated Press

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Российские войска, вероятно, используют небольшое количество северокорейских баллистических ракет KN-23 при атаке на Украину. Таким образом, Москва, вероятно, пытается испытать эти ракеты на практике и повысить точность их наведения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW ) .

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Аналитики отмечают, что Россия недавно возобновила использование ракет Северной Кореи КН-23 для атак, нанеся удар по Днепропетровской области ночью против 30 июля — впервые с лета 2025-го. В ночь на 11 августа ракета КН-23 «прилетела» в Запорожье.

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Украинские чиновники недавно сообщили, что Пхеньян отправил России, по меньшей мере, 40 ракет КН-23. Вероятно, подчеркивают в Институте, Россия запускает очень мало этих воздушных целей одновременно.

«Россия может проводить испытания ракет после сообщений о том, что предыдущие КН-23, предоставленные Северной Кореей, были очень неточные, и что РФ с тех пор сотрудничала с КНДР над их усовершенствованием», — говорится в отчете.

В то же время, ISW продолжает оценивать, что добавление северокорейских ракет в арсенал страны-агрессорки позволит России в ближайшее время усилить свои удары баллистическими ракетами по Украине, не используя свои запасы ракет С-400 и «Циркон».

РФ готовит ракетные установки из КНДР

Отмечается, что Россия, вероятно, планирует разместить северокорейские ракетные установки и баллистику на территории строящегося учебного центра в Воронежской области. Южнокорейское издание EToday сообщило, что получило документы правительства этого российского региона с планами завершить строительство учебного центра Росгвардии к концу 2026 года.

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Издание предположило, что войска КНДР могут развернуть в учебном центре, ссылаясь на сообщения Киева о планах России. Впрочем, пока неясно, собираются ли северокорейские войска разворачиваться в Воронежской области.

Спикер украинского ГУР Андрей Черняк заявил в начале августа, что северокорейское ракетное подразделение будет развернуто в 112-й ракетной бригаде РФ. По его словам, это подразделение могут оснастить 120 баллистическими ракетами, вероятно, КН-23.

Аналитики отмечают, что 112 ракетная бригада постоянно базируется в Шуе Ивановской области и получила баллистические ракеты «Искандер-М» в 2014 году.

«Россия, вероятно, создала временную передовую базу для бригады в Воронежской области, которая ближе к Украине, чем Ивановская область, чтобы сократить расстояние и время полета между точкой запуска ракет и целевыми целями», — подытожили в Институте.

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Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что ракеты КНДР являются идеальным оружием террора России. Согласно заявленным техническим характеристикам баллистические ракеты KN-23 и KN-24 могут отклоняться от заданной цели примерно на двести метров. Впрочем, говорит специалист, на практике показатель достигает нескольких километров.

По его словам, использование столь неточного оружия для ударов по мирным украинским городам является абсолютно сознательным шагом, направленным на тотальное устрашение общества.

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