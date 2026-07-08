Россия испытывает новый дрон, который может быть невидимым для ПВО — «Флеш»

Российский дрон «Молния» / © Укрінформ

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Российские оккупационные войска испытывают новый ударный беспилотник крылатого типа с оптоволоконным управлением, который может стать серьезным вызовом для украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш», опубликовав видео испытаний нового российского беспилотника.

По словам Бескрестнова, российская сторона готовится к серийному производству нового дрона, который станет аналогом беспилотника «Молния» и будет иметь дальность полета до 50 километров.

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«Противник испытывает новый беспилотник крылатого типа на оптоволокне. Объявляют о планах серийного выпуска аналога „Молнии“ с дальностью полета 50 километров», — написал он.

Советник министра обороны отметил, что главной особенностью нового беспилотника является попытка сделать его практически неуязвимым для украинских средств радиоэлектронной борьбы и малозаметным для систем обнаружения.

«Основная идея заключается в том, чтобы сделать полеты ударных БПЛА с боевой частью весом до 10 килограммов незаметными для нашей РЭР и недоступными для воздействия нашего РЭБ», — пояснил Бескрестнов.

Он также отметил, что высококачественная видеокамера и управление по оптоволокну позволят беспилотнику выполнять полет на сверхмалых высотах, облетая естественные и искусственные препятствия.

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«Высокое качество изображения позволит управлять крылом на малых высотах, облетая препятствия. Малые высоты ухудшают видимость целей на РЛС», — подчеркнул советник министра обороны.

Напомним, что россияне также модернизируют ударные дроны типа «Шахед» и все чаще используют модификацию под названием «Герань Сикер».

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