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Россия истребила резерв локомотивов: Украина экстренно выбивает поезда у Европы — FT
В последние недели Россия активизировала удары по поездам, перевозящим зерно и железную руду — основные экспортные грузы Украины.
Из-за систематических российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Украине критически не хватает резервных локомотивов. Для спасения экспорта зерна и руды власти пытаются договориться о помощи с европейскими партнерами.
Об этом пишет Financial Times.
«Мы почти исчерпали запас резервных локомотивов», — заявил министр агрополитики Тарас Высоцкий.
В то же время, по его словам, Украина проводит переговоры с европейскими партнерами, у которых аналогичная ширина железнодорожного пути, о возможном предоставлении дополнительных локомотивов.
Исполнительный директор ТИС Никита Грубов сообщил, что в районе терминала компании в порту Южный из-за российских атак было потеряно три локомотива. По его словам, недостаток техники уже превратился в одну из уязвимостей портовой логистики.
Как отмечается в статье, поэтому даже возобновление работы черноморских портов не решает проблему доставки грузов непосредственно к причалам. Украинский морской экспорт зависит не только от безопасности судоходства, но и возможностей железной дороги транспортировать продукцию в порты.
По данным FT, в последние недели Россия активизировала удары по поездам, перевозящим зерно и железную руду — основные экспортные грузы Украины.
Обстрелы железной дороги в Украине — последние новости
Напомним, 29 сентября в результате вражеской атаки в Винницкой области было зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждений более 15 тыс. потребителей остались без света.
30 сентября поезд с японской парламентской делегацией во главе с бывшим министром обороны Ицунори Онодерой во время поездки в Киев опоздал на семь часов из-за вражеских атак. Рейс трижды останавливали, а пассажиров эвакуировали из вагонов.