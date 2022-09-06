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Россия из-за больших потерь в Украине бережет БпЛА — британская разведка

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Россия из-за больших потерь в Украине бережет БпЛА — британская разведка

Фото: 128 бригада ВСУ

Россия экономит на беспилотниках.

Из-за наступления на Херсонщине и огромные потери оккупанты стали меньше их использовать.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

В эти выходные продолжалась наступательная операция Украины в Херсонской области. Сообщалось о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов на западном берегу Днепра по сравнению с 50 вылетами в день в течение августа.

"В последнее время россияне все более заметную роль отдают БпЛА, в частности, для выявления целей для ударов артиллерии. БпЛА могут быть уязвимы как к кинетическим эффектам, когда их сбивают напрямую, так и к электронным помехам".

Учитывая боевые потери, вероятно, что Россия пытается сохранить запасы БпЛА, что усугубляется нехваткой компонентов из-за международных санкций. Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, ухудшает тактическую осведомленность командиров и все больше мешает российским операциям", — отметили в разведке.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.

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