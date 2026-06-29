Россия изменила планы по Донбассу — Зеленский сделал заявление

Зеленский объяснил, почему Россия вынуждена снова менять планы по Донбассу / © Associated Press

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С начала полномасштабного вторжения Россия неоднократно меняла свои планы по захвату Донецкой области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения 29 июня.

По его словам, российское военно-политическое руководство уже в 15 раз устанавливало новые дедлайны для оккупации региона.

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«Но достаточно сказать один лишь факт: с начала полномасштабной войны российской армии было определено уже 15 сроков захвата нашей Донецкой области», — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Москва постоянно возвращается к идее полного захвата Донбасса, однако ни один из предыдущих планов не был реализован.

«Политическое руководство России постоянно грезит Донбассом. Уже 15 раз был этот бред у них — как будто они полностью захватят Донбасс», — сказал президент.

По словам Зеленского, в 2022 году российское командование ставило несколько дат для достижения этой цели, в частности до конца марта, 9 мая, начала июня, сентября и конца года.

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В 2023-м, как отметил президент, в России также дважды меняли сроки оккупации Донбасса. В следующем году ситуация повторилась.

«Двадцать четвертый год — опять такие два срока», — добавил он.

Зеленский также рассказал, что в 2025 году у России было несколько новых ожидаемых дат захвата Донетчины.

«Когда россияне пытались убедить Президента Трампа, что Украина вроде бы упадет, было уже три срока — крайние даты для захвата Донбасса, а именно: до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря», — отметил президент.

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По его словам, в 2026 году Россия снова переносила установленные сроки — сначала на март, потом на сентябрь, а ныне называет новую крайнюю дату — конец года.

Президент Украины подчеркнул, что в случае продолжения войны России снова придется менять свои планы.

«Если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить», — заявил президент.

Зеленский обратился к россиянам

Президент также обратился к россиянам, которые могут стать участниками новых волн мобилизации.

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«Если Путин хочет положить еще миллион своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то миллион этих россиян, которые пока не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждет дальше», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее военный эксперт отметил, что война в Украине, тактика и интервалы между массированными обстрелами РФ могут измениться после того, как украинские военные поразили в России завод в Воронеже.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что более массированный налет россияне могут провести и без применения ракет.

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