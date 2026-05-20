Россия изменила приоритетные цели для ударов: куда и почему бьет враг

Российская террористическая армия сместила акцент атак с энергетики на железнодорожную инфраструктуру Украины. Тем самым враг стремится подорвать экспортный потенциал нашей страны.

Об этом заявил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии УНИАН.

Эксперт пояснил, что летом значение энергетических атак для врага несколько уменьшается из-за более низкого потребления электроэнергии.

«Россия сместила свой акцент в ударах по железнодорожной инфраструктуре, потому что это основа коммуникаций и перевозки», — сказал он.

Иван Ус отметил, что львиная доля украинского экспорта идет именно по железной дороге к границам со странами ЕС, а также портов Большой Одессы и Дунайских портов.

По его словам, больше всего зависят от железнодорожных перевозок зерновые культуры и подсолнечное масло, которые являются одним из важнейших экспортных товаров Украины. Этот экспорт приносит Украине значительные доходы, и именно поэтому Россия усилила атаки на украинскую логистику.

«Когда Россия видит, что Украина является мировым лидером подсолнечного масла, то у России возникает большое желание закрыть нам эту возможность. Примерно 3 миллиарда долларов в год Украина получает от экспорта подсолнечного масла», — сообщил эксперт.

Кроме аграрной продукции, по железной дороге перевозятся также металлы и руда, которые являются еще одной важной статьей украинского экспорта.

Впрочем, атаки на железную дорогу имеют не только экономический эффект, и осуществляются также для психологического давления на население.

Эксперт отметил, что речь идет не только о грузовых перевозках. Враг атакует даже пригородные электрички, что свидетельствует о попытке дестабилизировать повседневную жизнь украинцев.

Атаки России по железной дороге — что известно

Напомним, недавно российские войска атаковали беспилотником пригородный поезд в Запорожской области, попав вблизи пассажирского вагона. Благодаря быстрой реакции железнодорожников удалось избежать жертв, однако есть пострадавшие.

Ранее российские оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре в Запорожье и Одессе.Атака привела к гибели работника железной дороги.

Российская пропаганда пытается оправдать атаки на украинскую железную дорогу ложными заявлениями о том, что гражданский подвижной состав якобы передали военным.

