Россия изменила тактику атак дронами: Ким предупредил об опасности

Виталий Ким

Реклама

Российские войска стали чаще применять ударные беспилотники в дневное время на территории Николаевской области. Изменение тактики врага повышает опасность гражданского населения из-за возможного падения обломков сбитых целей в пределах населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В чем опасность

По его словам, дневные атаки дронов создают дополнительные угрозы для жилых кварталов и окрестностей города.

Реклама

«Вы заметили, что они начали летать днем — враг меняет тактику. Это увеличивает опасности. Прежде всего, риск того, что во время сбития днем обломки падают на город или его окрестности», — пояснил глава ОВА.

Виталий Ким призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги. При обнаружении звуков работы ПВО или приближения беспилотников гражданам рекомендуют немедленно переходить в укрытие.

Кроме того, чиновник отметил суровое соблюдение информационной тишины:

Не фиксировать на видео работу средств противовоздушной обороны.

Не публиковать кадры пролетов или сбивание дронов в сети.

Избегать распространения информации, что может помочь врагу корректировать следующие удары.

«Нам эти кадры не нужны — это лишнее информирование врага», — подчеркнул Ким.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Напомним, недавно враг ночью и утром атаковал Николаевская область ударными БпЛА типа «Шахед». Под ударом оказались объекты критической и транспортной инфраструктуры Николаева и Вознесенского района. Пострадавших нет.

Также начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что главным вызовом для противовоздушной обороны Украины остаются российские ударные и разведывательные беспилотники, которые каждую ночь россияне запускают сотнями.

Кроме этого Юрий Игнат привел шокирующую статистику российских атак. За четыре года полномасштабной войны армия РФ выпустила по Украине десятки тысяч ракет, дронов и КАБ.