Россия изменила тактику атак на энергетику: в "Укрэнерго" рассказали, как именно

Российские войска изменили тактику обстрелов энергетических объектов и теперь пытаются обесточить пограничные регионы Украины.

Об этом сообщил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко Общественному на Киевском международном экономическом форуме.

По словам Зайченко, вместо одной-двух ракет по объекту россияне теперь используют массированные удары дронами.

«Раньше это были одна-две ракеты по объекту, теперь — до 20 дронов в одну атаку, а через несколько часов может прилететь еще 10 дронов. В зависимости от того, какая часть станции пострадала, восстановление может быть быстрым или продолжительным. Запчасти у нас есть, люди подготовлены, и мы над этим работаем», — сообщил глава Укрэнерго.

Глава «Укрэнерго» также объяснил, почему Украина импортирует гораздо меньше электроэнергии, чем позволяет пропускная способность (2100 МВт). Фактический импорт составляет около 300 МВт.

«Главная причина — высокая европейская цена: коммерческие трейдеры не готовы поставлять по убыточным условиям», — отметил Зайченко.

Он добавил, что правительство вмешивается, внедряя постановление о направленном импорте, которое должно покрыть потребности страны и обеспечить поставщиков возможностью работать без отключений.

Напомним, утром 16 октября в Украине начали вводить графики аварийных отключений света. Этой ночью россияне снова атаковали объекты энергетики. Графики аварийных отключений используются в аварийных вариантах. Энергетики отмечают, что пока нельзя спрогнозировать, сколько будут продолжаться ограничения.

Также этой ночью россияне ударили ракетами и дронами об энергообъекте ДТЭК Нафтогаз. Из-за обстрелов работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.