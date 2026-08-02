Россия изменила тактику массированных атак по Украине: на что теперь делают ставку оккупанты

Россия изменила тактику своих ракетных ударов по Украине / © Associated Press

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Россия все активнее использует дефицит украинских ракет-перехватчиков Patriot, чтобы наносить более разрушительные удары по украинским городам.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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«Из-за ограниченных запасов собственных современных баллистических ракет Кремль все чаще применяет для атак ракеты комплексов С-400 и Циркон», — отмечают эксперты.

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Аналитики ISW напомнили, что в ночь на 1 августа Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак последних месяцев.

Среди использованного вооружения были ракеты «Искандер-М», С-400, «Циркон», Х-59, Х-69, а также дроны Shahed, «Гербера», «Италмас», «Бандероль» и беспилотники-приманки. Украинские силы ПВО уничтожили или подавили большинство дронов и часть ракет, однако президент Владимир Зеленский объяснил, что более эффективно сбивать баллистические ракеты мешает острый дефицит перехватчиков Patriot.

В ISW отмечают, что июль 2026 года стал рекордным по количеству ракетных ударов. За месяц Россия выпустила не менее 376 ракет, что явилось самым большим показателем с начала полномасштабной войны. Для сравнения: в феврале этого года было применено 288 ракет, а в масштабных кампаниях 2022 и 2025 годов — около 270.

Специалисты считают, что Кремль уже тратит ракеты быстрее, чем способен их производить. Чтобы поддерживать высокий темп обстрелов, российское командование все чаще использует ракеты С-400, первоначально предназначавшиеся для противовоздушной обороны, а также «Цирконы», применяемые как квазибаллистические ракеты.

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Напомним, авиационный эксперт Богдан Долинце сообщил, что Российские реактивные ударные беспилотники по сложности обнаружения и перехвата стали соизмеримы с крылатыми ракетами, а большинство традиционных средств противодействия Shahed против них неэффективны.

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