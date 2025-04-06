ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Россия изменила тактику ракетных ударов: Игнат рассказал о коварстве врага

Сейчас Украине сложнее сбивать "Кинжалы" и "Искандеры".

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © ТСН.ua

Российская Федерация изменила тактику ракетных ударов по Украине . Враг начал больше использовать баллистику, а модифицирует свои ракеты и дроны.

Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Тактика применения может действительно изменяться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет.

Армия РФ также модернизирует баллистические ракеты. По словам Игната, после получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать "Кинжалы" и "Искандеры". Впрочем, сейчас это делать сложнее, потому что враг модернизирует свои ракеты. Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.

"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбивается Patriot", - подчеркнул Игнат.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов назвал серьезную опасность оттого, что РФ изменила тактику ударов по Украине. Выбирая цели, россияне не используют четкую систему.

Дата публикации
Количество просмотров
307
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie