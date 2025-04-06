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- Украина
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Россия изменила тактику ракетных ударов: Игнат рассказал о коварстве врага
Сейчас Украине сложнее сбивать "Кинжалы" и "Искандеры".
Российская Федерация изменила тактику ракетных ударов по Украине . Враг начал больше использовать баллистику, а модифицирует свои ракеты и дроны.
Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Тактика применения может действительно изменяться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет.
Армия РФ также модернизирует баллистические ракеты. По словам Игната, после получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать "Кинжалы" и "Искандеры". Впрочем, сейчас это делать сложнее, потому что враг модернизирует свои ракеты. Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.
"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбивается Patriot", - подчеркнул Игнат.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов назвал серьезную опасность оттого, что РФ изменила тактику ударов по Украине. Выбирая цели, россияне не используют четкую систему.