Россия изменила тактику ударов по энергетическим объектам - Минэнерго
Российские удары по энергосистеме теперь проводятся регионально, а не по крупным объектам.
В Министерстве энергетики Украины объяснили, как изменилась стратегия российских атак на энергообъекты и как страна организует их восстановление.
Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире Мы Украина.
«Год во время войны. Это не первый год, когда мы заходим в опальный сезон, когда бьют по нашим объектам. Мы понимаем, что те удары, которые наносятся, они дают устойчивость энергосистеме», — отметил он.
По словам Артема Некрасова, алгоритмы, которые наработали украинские специалисты, позволяют максимально быстро восстанавливать поврежденные объекты.
«Мы понимаем, что враг периодически меняет свою тактику. Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи и отрабатывали по ним практически одновременно, то сейчас они работают от региона к региону», — пояснил замминистра.
Он подчеркнул, что задача украинской стороны — привлечь все возможные ресурсы для быстрого ремонта энергообъектов: «Наша задача в этом плане — это привлечение всех возможных ресурсов местных администраций, МЧС и аналитических компаний, компаний наших аварийных бригад, максимально быстро заживлять все, что идет. Такая ситуация сейчас».
Напомним, ранее мы писали о том, что военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР по вопросам нацбезопасности Иван Ступак не исключает дальнейших атак россиян на газовую инфраструктуру. Он отмечает, что цель России — вызвать детонацию в местах хранения газа, что привело бы к масштабному взрыву.