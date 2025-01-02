Россия изменила тактику ударов по энергосистеме Украины – Галущенко раскрыл подробности

Теперь оккупанты используют оружие с кассетными боеприпасами.

Россияне применяют новую тактику, чтобы нанести максимальный ущерб украинской энергосистеме.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости".

Как отметил Галущенко, за последний месяц армия РФ совершила четыре массированных атаки на энергосистему с применением всех видов оружия. Он отметил, что теперь оккупанты начали применять оружие с кассетными боеприпасами.

"Мы видим, что изменилась тактика этих ударов, россияне используют, как правило, оружие с кассетными боеприпасами, чтобы нанести максимальный ущерб энергосистеме. Но она работает", – подчеркнул министр энергетики.

Он отметил, что проведенная ремонтная кампания позволила обеспечить устойчивость энергосистемы Украины. Также он добавил, что энергетикам удалось восстановить часть мощности из утраченных более 9 ГВт.

"Я не буду называть цифры, но ключевое, что сегодня система сбалансирована", – сказал Герман Галущенко.

Напомним, ранее министр энергетики заявил, что разрушения энергетики 2024 года были больше, чем в прошлые годы.

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