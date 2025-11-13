Россия изменила тактику ударов по Украине: эксперт объяснил детали

Ракетный удар / © ТСН

Российские оккупанты увеличивают количество баллистики, которая запускается по украинским городам. Именно поэтому нам нужно больше систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью Украинскому радио.

«Враг использует большое количество воздушных объектов. А во время этого массированного обстрела (8 ноября) было применено 32 баллистических ракеты. Это очень важный аргумент, потому что действительно враг увеличивает количество баллистики, которая запускается по территории Украины», — отметил он.

Эксперт привел пример, что в октябре только ракеты «Искандер-М» были выпущены по территории Украины около 95-ти.

И здесь важно понимать, что, например, в зоне ответственности и работы средств противовоздушной обороны Patriot, эффективность этих систем составляла 67%. Это не совсем «вау», потому что если бы это было 70-80%, то тогда можно было бы сказать, что это гарантированно качественная работа систем ПВО», — отметил Храпчинский.

По его словам, это связано с тем, что враг использует множество целей, он активно собирает разведывательные данные и понимает, где могут быть наши слабые места. Он объяснил:

«Понимая, например, что стоит система ПВО где-то в Киевской области и у нее есть только 2 пусковых установки, враг понимает, сколько там может пройти ракет. То есть, сколько ракет будет перехвачено, а сколько просто не смогут перехватить, потому что время на перезарядку или развертывание не позволит сделать это. Поэтому враг использует эти слабые места и потому за счет количества пробивает нашу противовоздушную оборону».

Храпчинский добавил, что то же касается и «Шахедов». Условно говоря, стоит мобильная огневая группа, которая может работать в одном направлении по одному летящему «Шахеду».

«А представьте себе, если летит по нескольким направлениям. Недостаточно просто средств, которые могли бы работать одновременно по этим „Шахедам“. Поэтому именно недостаток большинства систем ПВО является ключевой проблемой того, что все-таки что-то долетает. Именно поэтому президентом было заявлено, что Украине необходимо еще 27 систем Patriot. Именно поэтому говорится о поиске решений против „Шахедов“, потому что их очень большое количество и сбивать „Шахеды“, например, дорогими ракетами — это расточительство», — рассказал авиаэксперт.

Напомним, Россия в последнее время била по ТЭС ДТЭК баллистическими ракетами.