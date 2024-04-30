"Россия — колхоз": пропагандисты РФ обиделись на девушку из Донецка, которая ярко описала положение вещей в стране

Девушка якобы имеет гражданство РФ. Посетив Россию, она заявила, что в Донецке живут самые красивые люди – украинцы.

Российские пропагандисты начали ругаться на девушку из Донецка, которая посетила Россию и сказала, что она – "колхоз". В то же время блогер заявила, что в Донецке живут лучшие люди — украинцы.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

Как отмечается, российский "Z-патриот" и пропагандист "Мардан" возмущен тем, что блоггер из Донецка посетила Россию и заявила, что дела в ней, мягко говоря, не очень.

“То есть украинский Донецк даже после 10 лет оккупации и деградации выглядит все равно на порядок лучше “процветающей российской глубинки”, — подчеркнул Денис Казанский.

Сама же девушка якобы имеет гражданство РФ. Посетив Россию, она заявила, что в Донецке живут самые красивые люди – украинцы.

Фото: Скриншот

Напомним, что в Донецке умер американец Рассел Бентли с позывным "Техас", с 2014 года воевавший на стороне оккупантов и работавший на российскую пропаганду.

Читайте также: