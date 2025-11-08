Россия комбинированно атаковала Черниговщину: враг ударил по критической инфраструктуре (фото)

Последствия российской атаки

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по объекту критической инфраструктуры в Прилуцком районе Черниговской области.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В результате попадания возник пожар, который оперативно потушили спасатели. По данным ОВА, только за минувшие сутки область подверглась 21 обстрелу — зафиксировано 42 прихода.

Последствия российской атаки

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия нанесла комбинированный удар по Украине: к сожалению, есть погибшие и раненые, спасатели ликвидируют последствия.

Российский дрон попал в девятиэтажку в Днепре. Разрушения охватили несколько этажей, возник пожар. Известно о по меньшей мере одном погибшем человеке. Пострадали 11 человек, из них шестеро — госпитализированы, в частности, 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В течение ночи российская армия массированно атаковала Полтавскую область. По состоянию на утро 8 ноября электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга. В городе частично нет отопления. Подачу воды будут осуществлять по графикам.

Также оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Кировоградщине. Прошло без пострадавших.