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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия который день подряд непрерывно "кошмарит" областной центр: снова "прилет", есть раненые

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя угрозы.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Фото иллюстрированное

Фото иллюстрированное / © Associated Press

Российские войска в очередной раз нанесли удары по Запорожью 28 июня. В городе раздались три взрыва.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне нанесли три удара по городу. Предварительно есть раненые», — отметил он.

По предварительным данным, один из российских ударов повредил частный жилой дом. Пожар на месте не возник.

Также под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений уточняется.

В результате атаки ранения получила 60-летняя женщина.

«Пострадавшая получила осколочное ранение ноги. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Федоров.

Также в результате обстрела пострадал 72-летний мужчина.

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Напомним, 28 июня в Шевченковском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены три автомобиля, в доме выбиты несколько окон.

Также, 27 июня российская армия атаковала Сумы . В результате ударов скоростными реактивными БПЛА поврежден жилищный сектор в Заречном и Ковпаковском районах. Пострадали 18 человек, среди них двое детей. Четверо раненых находятся в больницах, состояние одной 47-летней женщины — самое тяжелое.

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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