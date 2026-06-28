Россия который день подряд непрерывно "кошмарит" областной центр: снова "прилет", есть раненые

Фото иллюстрированное / © Associated Press

Реклама

Российские войска в очередной раз нанесли удары по Запорожью 28 июня. В городе раздались три взрыва.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне нанесли три удара по городу. Предварительно есть раненые», — отметил он.

Реклама

По предварительным данным, один из российских ударов повредил частный жилой дом. Пожар на месте не возник.

Также под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений уточняется.

В результате атаки ранения получила 60-летняя женщина.

«Пострадавшая получила осколочное ранение ноги. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Федоров.

Реклама

Также в результате обстрела пострадал 72-летний мужчина.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, 28 июня в Шевченковском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены три автомобиля, в доме выбиты несколько окон.

Также, 27 июня российская армия атаковала Сумы . В результате ударов скоростными реактивными БПЛА поврежден жилищный сектор в Заречном и Ковпаковском районах. Пострадали 18 человек, среди них двое детей. Четверо раненых находятся в больницах, состояние одной 47-летней женщины — самое тяжелое.

Новости партнеров