- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия который день подряд непрерывно "кошмарит" областной центр: снова "прилет", есть раненые
Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя угрозы.
Российские войска в очередной раз нанесли удары по Запорожью 28 июня. В городе раздались три взрыва.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.
«Россияне нанесли три удара по городу. Предварительно есть раненые», — отметил он.
По предварительным данным, один из российских ударов повредил частный жилой дом. Пожар на месте не возник.
Также под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений уточняется.
В результате атаки ранения получила 60-летняя женщина.
«Пострадавшая получила осколочное ранение ноги. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Федоров.
Также в результате обстрела пострадал 72-летний мужчина.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, 28 июня в Шевченковском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены три автомобиля, в доме выбиты несколько окон.
Также, 27 июня российская армия атаковала Сумы . В результате ударов скоростными реактивными БПЛА поврежден жилищный сектор в Заречном и Ковпаковском районах. Пострадали 18 человек, среди них двое детей. Четверо раненых находятся в больницах, состояние одной 47-летней женщины — самое тяжелое.