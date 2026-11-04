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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия критически повредила украинские ТЭС: энергетики показали последствия ударов (фото)

ДТЭК показал последствия массированной атаки на ТЭС. Три станции остановили генерацию электроэнергии.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Украинские ТЭС после атаки РФ

Украинские ТЭС после атаки РФ / © ДТЕК

В Украине энергетики показали, как выглядят ее теплоэлектростанции после массированной атаки РФ в ночь и утром 3 ноября.

Об этом сообщили ДТЭК.

Поврежденные после атаки РФ украинские ТЭС

По информации прессслужбы, вражеский обстрел привел к критическим повреждениям оборудования. Из-за масштаба разрушенных объектов станции были вынуждены полностью остановить генерацию.

Специалисты оценивают последствия ударов и объемы необходимых восстановительных работ.

Украинские ТЭС после атаки РФ / © ДТЕК

Украинские ТЭС после атаки РФ / © ДТЕК

Украинские ТЭС после атаки РФ / © ДТЕК

Украинские ТЭС после атаки РФ / © ДТЕК

Напомним, в ночь и утром 3 ноября российские войска выпустили десятки ракет и дронов по трем ТЭС ДТЭК. Из-за масштабных повреждений оборудования все три станции перестали производить электроэнергию.

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