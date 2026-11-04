Россия критически повредила украинские ТЭС: энергетики показали последствия ударов (фото)

Украинские ТЭС после атаки РФ / © ДТЕК

Реклама

В Украине энергетики показали, как выглядят ее теплоэлектростанции после массированной атаки РФ в ночь и утром 3 ноября.

Об этом сообщили ДТЭК.

Реклама

Поврежденные после атаки РФ украинские ТЭС

По информации прессслужбы, вражеский обстрел привел к критическим повреждениям оборудования. Из-за масштаба разрушенных объектов станции были вынуждены полностью остановить генерацию.

Реклама

Специалисты оценивают последствия ударов и объемы необходимых восстановительных работ.

Украинские ТЭС после атаки РФ / © ДТЕК

Украинские ТЭС после атаки РФ / © ДТЕК

Напомним, в ночь и утром 3 ноября российские войска выпустили десятки ракет и дронов по трем ТЭС ДТЭК. Из-за масштабных повреждений оборудования все три станции перестали производить электроэнергию.

Новости партнеров

Новости партнеров