Россия, кроме продовольственного кризиса, может устроить газовый шантаж Европы — Ермак

Украина понимает важность сильной Европы.
По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы.
Учитывая, что сейчас кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы, сообщил Ермак.
И именно сейчас важно показать силу и единство западного мира.
"Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно оружие, которое просит наше государство — это сильный, общий ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж", — отметил Ермак.
Напомним, ранее стало известно, что в администрации президента США Джо Байдена уже планируют предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.
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