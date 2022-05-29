Россия, кроме продовольственного кризиса, может устроить газовый шантаж Европы — Ермак

Россия, кроме продовольственного кризиса, может устроить газовый шантаж Европы — Ермак

Украина понимает важность сильной Европы.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы.

Учитывая, что сейчас кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы, сообщил Ермак.

И именно сейчас важно показать силу и единство западного мира.

"Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно оружие, которое просит наше государство — это сильный, общий ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж", — отметил Ермак.

Напомним, ранее стало известно, что в администрации президента США Джо Байдена уже планируют предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.