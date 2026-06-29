Россия лишилась важного преимущества: что произошло после отключения ретрансляторов в Беларуси — Игнат

Атака «Шахедами» / © ТСН

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Отключение ретрансляторов, расположенных на территории Беларуси вдоль украинской границы, существенно ограничило возможности российских войск по управлению беспилотниками в режиме реального времени в приграничных регионах Украины.

Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

В то же время он подчеркнул, что сама угроза применения вражеских дронов никуда не исчезла.

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«Вражеские дроны никуда не делись, ведь они и раньше летали, и сейчас летают», — отметил Игнат.

Ретрансляторы помогали корректировать удары

По словам представителя Воздушных сил, специальные вышки обеспечивали стабильную связь между оператором и беспилотником, что позволяло наносить высокоточные удары по украинским объектам.

«Те вышки, которые были установлены вдоль украинской границы на белорусской стороне, позволяли передавать сигнал оператору на станцию на большое расстояние», — пояснил Игнат.

Именно благодаря такой системе российские операторы могли оперативно менять задачи дронов и корректировать их маршрут.

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Под обстрелом оказывались даже подвижные цели

Как сообщил Игнат, получая видеоизображение в режиме реального времени, российские военные атаковали не только стационарные объекты, но и мобильные цели.

В частности, мишенями для ударных беспилотников становились мобильно-огневые группы Сил обороны Украины и железнодорожные поезда.

«Имея видеоизображение в режиме реального времени, противник может наносить удары с помощью дронов даже по движущимся объектам или изменять координаты атак», — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Угроза сохраняется

Несмотря на ослабление системы управления беспилотниками, российская армия продолжает активно использовать ударные дроны против Украины.

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В то же время ликвидация или отключение ретрансляторов вблизи границы затрудняет противнику оперативное наведение и корректировку ударов в приграничных районах.

Напомним, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Минску семидневный ультиматум относительно демонтажа ретрансляторов на белорусской территории, которые помогали российским беспилотникам наносить удары по украинским городам.

На прошлой неделе он сообщил, что с 22 июня ретрансляторы вдоль украинской границы прекратили работу, хотя судьба самого оборудования остается неизвестной.

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