Массированная атака на Чернигов

В ночь на 19 апреля российские захватчики совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Чернигову.

Об этом сообщил глава города Дмитрий Брижинский.

«Город находится под массированной атакой врага шахедами», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что в Чернигове зафиксировано падение беспилотников, а информация о последствиях уточняется.

Позже Брижинский сообщил, что в результате атаки пострадали люди.

Загорелись два частных дома и повреждено заведение.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 19 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что эксперт назвал причину массированных ударов по Украине, среди которых спешка России нанести сильные повреждения стране.