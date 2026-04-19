Россия массированно атаковала Чернигов беспилотниками — ГВА

Последствия атаки уточняются.

Игорь Бережанский
Массированная атака на Чернигов

Массированная атака на Чернигов / © MIL.IN.UA

В ночь на 19 апреля российские захватчики совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Чернигову.

Об этом сообщил глава города Дмитрий Брижинский.

«Город находится под массированной атакой врага шахедами», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что в Чернигове зафиксировано падение беспилотников, а информация о последствиях уточняется.

Позже Брижинский сообщил, что в результате атаки пострадали люди.

Загорелись два частных дома и повреждено заведение.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 19 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что эксперт назвал причину массированных ударов по Украине, среди которых спешка России нанести сильные повреждения стране.

