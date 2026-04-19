- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия массированно атаковала Чернигов беспилотниками — ГВА
Последствия атаки уточняются.
В ночь на 19 апреля российские захватчики совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Чернигову.
Об этом сообщил глава города Дмитрий Брижинский.
«Город находится под массированной атакой врага шахедами», — говорится в сообщении.
Он также отметил, что в Чернигове зафиксировано падение беспилотников, а информация о последствиях уточняется.
Позже Брижинский сообщил, что в результате атаки пострадали люди.
Загорелись два частных дома и повреждено заведение.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 19 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что эксперт назвал причину массированных ударов по Украине, среди которых спешка России нанести сильные повреждения стране.