Россия массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и дронами: что известно

Силы ПВО сбили и ракеты, и дроны.
В ночь на 26 мая армия Российской Федерации массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и дронами. По предварительной информации, над областью сбили пять крылатых ракет и шесть беспилотников.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Слишком тяжелая ночь. Было громко — враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Досталось Днепру", — говорится в сообщении главы ОВА.
По его словам, в частном домовладении и двух частных предприятиях возникли пожары. Повреждены два дома и авто. Серьезные разрушения также подверглось транспортному предприятию.
Также разрушена заправка. По словам Лысака, пострадал работник АЗС. Ему оказали медпомощь. Мужчина будет лечиться дома.
"Везде идет обследование территорий. Информация уточняется", — подчеркнул глава области.
Кроме того, оккупационные войска обстреляли Марганецкую общину из БПЛА. Прошло без жертв.
Напомним, ночью в Украине была объявлена воздушная тревога. В Днепропетровской области она длилась 3 часа. 46 мин — от 01:43 до 05:30.
Во время "тревоги" в Днепропетровской области раздались взрывы. В ОВА ситуацию называли контролируемой.