Россия массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и дронами: что известно

Силы ПВО сбили и ракеты, и дроны.

В ночь на 26 мая армия Российской Федерации массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и дронами. По предварительной информации, над областью сбили пять крылатых ракет и шесть беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Слишком тяжелая ночь. Было громко — враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Досталось Днепру", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, в частном домовладении и двух частных предприятиях возникли пожары. Повреждены два дома и авто. Серьезные разрушения также подверглось транспортному предприятию.

Также разрушена заправка. По словам Лысака, пострадал работник АЗС. Ему оказали медпомощь. Мужчина будет лечиться дома.

В результате ночной атаки РФ на Днепропетровщине разрушены АЗС.

"Везде идет обследование территорий. Информация уточняется", — подчеркнул глава области.

Кроме того, оккупационные войска обстреляли Марганецкую общину из БПЛА. Прошло без жертв.

Ночью 26 мая в Днепре были слышны звуки взрывов. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ночью в Украине была объявлена воздушная тревога. В Днепропетровской области она длилась 3 часа. 46 мин — от 01:43 до 05:30.

Во время "тревоги" в Днепропетровской области раздались взрывы. В ОВА ситуацию называли контролируемой.

Читайте также: