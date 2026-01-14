Россия массированно атаковала энергетику Кривого Рога

Враг атаковал энергетику / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Вечером 13 января российские захватчики нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Кривого Рога, применив ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.

По его словам, враг снова атаковал инфраструктурный объект с помощью дронов-камикадзе.

«Враг снова провел массированную атаку шахедами по объекту инфраструктуры», — отметил Вилкул.

Он также сообщил, что в результате атаки обошлось без пострадавших.

По словам городского головы, на месте продолжаются восстановительные работы, коммунальные и экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали дронами Кривой Рог, а баллистикой и беспилотниками — Зеленодольскую общину.

Мы ранее информировали, что в Днепропетровской области в результате ночной атаки без электроэнергии остались около 100 тысяч семей.