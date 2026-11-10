Россия массированно атаковала энергосистему Украины: где исчез свет и действуют экстренные отключения

Отключение света в Украине 10 ноября / © ТСН

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В ночь на 10 ноября и утром российские войска совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались энергообъекты в восьми областях.

О последствиях российских атак официально сообщили в «Укрэнерго» и ДТЭК.

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В каких областях повреждены энергообъекты и где исчез свет

По информации НЭК «Укрэнерго», в результате очередной массированной атаки россиян ситуация в энергосистеме остается напряженной:

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Под ударом оказались объекты в 8 областях: Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской;

Обесточивание было зафиксировано в 6 регионах: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Как отмечают в НЭК «Укрэнерго», аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Самая сложная ситуация с утра сложилась в Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях — там вынужденно применили графики аварийных отключений.

Особо напряженной остается обстановка в столичном регионе, о чем заявили в энергокомпании ДТЭК.

«Киев, Вышгородский и Бучанский районы Киевщины: по команде Укрэнерго продолжаются экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — отметили в пресс-службе ДТЭК.

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Отключение света в Украине 10 ноября: какие ограничения действуют для потребителей

Для стабилизации работы объединенной энергосистемы Украины диспетчерский центр «Укрэнерго» ввел вынужденные ограничения потребления электроэнергии до конца суток.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

Для промышленных предприятий — графики ограничения мощности.

Для бытовых потребителей графики почасовых отключений в части областей. Одновременно могут применяться от двух до четырех очередей.

Объемы ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме, хода ремонтных работ и возможностей балансировки потребления.

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденного оборудования. В «Укрэнерго» отмечают, что специалисты проводят аварийно-восстановительные работы круглосуточно, однако их ход зависит от ситуации.

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«Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Аварийно-восстановительные работы проводятся повсюду, где это позволяет ситуация безопасности», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается разъединить страну по Днепру. По его словам, для этого оккупанты атакуют важные объекты инфраструктуры, в частности мосты и энергетические объекты.

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