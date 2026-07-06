Россия массированно атаковала Киевщину: есть погибший, десятки пострадавших и разрушение в трех районах

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

В результате очередной массированной атаки РФ на Киевскую область погиб один человек.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник .

По его словам, еще 10 жителей области получили ранения. Шестерых пострадавших с осколочными ранениями и переломами конечностей госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Реклама

Последствия вражеских обстрелов зафиксировали в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. В результате атаки повреждены частные жилые дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

На местах работают все экстренные и оперативные службы. Идет ликвидация последствий российского удара и документирование нанесенных разрушений.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Новости партнеров