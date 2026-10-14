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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия массированно атаковала Кировоградщину: есть погибшие и попадания — первые подробности

Россия ударила по Кировоградщине и областному центру. Известно о погибших.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Пожар

Пожар / © Фото из открытых источников

Россияне массированно атаковали Кировоградскую область и областной центр вечером 14 октября. К сожалению, есть погибшие. Под ударом оказались объекты транспорта, логистики и индустрии.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Атака РФ на Кировоградщину 14 октября — что известно

Вечером глава ОВА Андрей Райкович сообщил о массированной вражеской атаке на Кировоградщину и областной центр. По его словам, под ударом оказались объекты логистики, транспорта и индустрии. Чиновник призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Позже глава ОВА сообщил о первом погибшем в областном центре, а в 22:37 подтвердил информацию о второй жертве вражеского удара.

«Сокрушительная вражеская атака на область продолжается. К сожалению, поступило сообщение о еще одном погибшем в областном центре. Мои соболезнования обеим семьям», — высказался чиновник.

Руководитель администрации еще раз призвал жителей области заботиться о собственной безопасности и не игнорировать оговорки во время атаки.

Война в Украине — последние новости

Напомним, 14 октября Россия атаковала реактивными беспилотниками Винницу. В городе зафиксировано разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

Также в среду 14 октября Россия атаковала реактивным беспилотником Луцк. Повреждена гражданская инфраструктура — группа товаров.

К слову, Как сообщил Владимир Зеленский, российские войска начали новую волну атак беспилотниками, оказывая сознательное и непрерывное давление на граждан Украины.

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