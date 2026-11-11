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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия массированно атаковала Кривой Рог дронами: город частично остался без света и отопления

В результате атаки часть города осталась без электроэнергии, также возникли проблемы с теплоснабжением. Повреждения получили жилые дома, учебные заведения и детские сады.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Кривой Рог

Враг атаковал Кривой Рог

Российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по Кривому Рогу.

О последствиях обстрела сообщил в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, из-за перебоев с электроснабжением водоснабжения и канализационной системы приходится поддерживать с помощью генераторов.

«Город частично без электричества. Водную и канализационную систему стабилизируем на генераторах. С теплоснабжением будет труднее», — отметил Вилкул.

В настоящее время в Кривом Роге работают аварийные бригады энергетических и коммунальных служб. Специалисты устраняют последствия российской атаки и прилагают усилия, чтобы возобновить работу поврежденной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Россия пытается оставить Кривой Рог без тепла. Враг атакует критическую инфраструктуру.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград, а после первой серии ударов в регионе продолжили взрывы.

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