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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия массированно атаковала крупный областной центр «Шахедами»: раздались взрывы

Вражеские дроны попали в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах города.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Харьков атаковали БпЛА

Харьков атаковали БпЛА / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 16 июня массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он заявил, что было зафиксировано попадание «шахедов» в Киевском и Шевченковском районах города.

«Также есть предварительная информация о попадании в дом в Немышлянском районе», — говорится в сообщении.

Позже Терехов добавил, что в результате атаки в Шевченковском районе зафиксировано попадание на территории одного из парков. В результате удара повреждено здание кинотеатра, парковка и теннисные корты.

Еще одно попадание в Шевченковском районе произошло на территории гаражного кооператива.

Мониторинговые каналы сообщали, что город атаковали около 10 вражеских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано разрушение после ночной атаки, которую устроил враг.

Мы ранее информировали, что при атаке российских ударных беспилотников серии взрывов прозвучали в Днепре, Каменском и Харькове.

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Дата публикации
Количество просмотров
329
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