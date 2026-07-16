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Россия массированно атаковала крупный областной центр «Шахедами»: раздались взрывы
Вражеские дроны попали в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах города.
Российские захватчики в ночь на 16 июня массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Он заявил, что было зафиксировано попадание «шахедов» в Киевском и Шевченковском районах города.
«Также есть предварительная информация о попадании в дом в Немышлянском районе», — говорится в сообщении.
Позже Терехов добавил, что в результате атаки в Шевченковском районе зафиксировано попадание на территории одного из парков. В результате удара повреждено здание кинотеатра, парковка и теннисные корты.
Еще одно попадание в Шевченковском районе произошло на территории гаражного кооператива.
Мониторинговые каналы сообщали, что город атаковали около 10 вражеских ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано разрушение после ночной атаки, которую устроил враг.
Мы ранее информировали, что при атаке российских ударных беспилотников серии взрывов прозвучали в Днепре, Каменском и Харькове.