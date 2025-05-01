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- Украина
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Россия массированно атаковала Одессу: что известно о погибших и последствиях
В результате удара по Одессе есть жертвы и раненые, повреждены многоэтажки и школа.
В ночь на 1 мая российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе раздалась серия взрывов.
О последствиях сообщили в ГСЧС.
«Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы», — говорится в сообщении.
В местах попаданий спасатели оперативно ликвидировали пожары.
В одной из многоэтажек спасатели вместе со службами взаимодействия эвакуировали более 200 человек.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.