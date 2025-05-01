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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия массированно атаковала Одессу: что известно о погибших и последствиях

В результате удара по Одессе есть жертвы и раненые, повреждены многоэтажки и школа.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте атаки

На месте атаки

В ночь на 1 мая российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе раздалась серия взрывов.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

«Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы», — говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Одессу

Россияне обстреляли Одессу

В местах попаданий спасатели оперативно ликвидировали пожары.

В одной из многоэтажек спасатели вместе со службами взаимодействия эвакуировали более 200 человек.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

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Дата публикации
Количество просмотров
586
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