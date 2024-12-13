Россия массированно атаковала ракетами Прикарпатья: что известно о последствиях

Утром 13 декабря российские войска массированно атаковали Ивано-Франковскую область. Прикарпатье потерпело самый массированный удар за время полномасштабной войны.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадание. По состоянию на данный момент, без пострадавших", — проинформировала чиновница.

По словам Онищук, в Прикарпатье сработали силы противовоздушной обороны.

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли сильные взрывы. Военные предупреждали о ракетах в направлении регионов.

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