Россия массированно атаковала Сумы: повреждено медицинское учреждение

В Сумах во время очередной российской атаки прозвучала серия взрывов: в Заречном районе зафиксировали более пяти попаданий, повреждены жилые дома, горят автомобили, также удар потерпел одно из учреждений здравоохранения.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В Сумах утром 21 апреля прогремела серия взрывов во время очередной атаки РФ по городу.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь .

По его словам, в одной из придомовых территорий Заречного района зафиксировано более пяти попаданий. В результате атаки в жилых домах выбиты окна, также вспыхнули автомобили.

Кроме того, зафиксировано попадание в крышу одного из заведений здравоохранения. Информация о пострадавших или погибших в настоящее время уточняется.

Городские власти призвали жителей не покидать укрытий, ведь сохраняется угроза повторных ударов.

Заречный район Сум уже неоднократно оказывался под российскими ударами, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Боевые действия в Сумской области — последние новости

Ранее ТСН.ua сообщил, что российские войска начали активные штурмы на разных участках фронта в Сумской области . В настоящее время зафиксировано четыре вклинения врага вдоль границы, где продолжаются сложные бои.

Накануне десантники 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отразили попытку российского прорыва в Сумской области с использованием нестандартной тактики: кафиры пытались проникнуть через газовую трубу и атаковали на квадроциклах и мотоциклах. Украинские защитники вовремя обнаружили врага и нанесли ему потери.

Напомним, российская армия пытается создать буферную зону в Сумской области , выискивая слабые места в обороне. По данным DeepState на 15 апреля, оккупанты продвинулись в районах Грабовского и Миропольского, захватив или проникнув на территорию площадью около 150 кв. км. Силы обороны знают об этих действиях, контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию врага.

