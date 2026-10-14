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- Украина
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Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами: под ударом несколько регионов
Главной целью неприятеля могла быть энергетическая инфраструктура.
Российские захватчики в ночь на 14 октября совершили массированную ракетную атаку на Украину.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, враг запускал баллистические ракеты по северному и восточному направлениям.
Под ударами баллистических ракет оказались Киев, Житомир и Харьков, Полтавская и Киевская области.
По предварительным данным, основной целью российской атаки могла быть энергетическая инфраструктура Украины.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 октября российские войска совершили ракетную атаку на Киев и Житомир.
Мы ранее информировали, что в Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками вечером 13 октября.