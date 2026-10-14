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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами: под ударом несколько регионов

Главной целью неприятеля могла быть энергетическая инфраструктура.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 14 октября совершили массированную ракетную атаку на Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, враг запускал баллистические ракеты по северному и восточному направлениям.

Под ударами баллистических ракет оказались Киев, Житомир и Харьков, Полтавская и Киевская области.

По предварительным данным, основной целью российской атаки могла быть энергетическая инфраструктура Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 октября российские войска совершили ракетную атаку на Киев и Житомир.

Мы ранее информировали, что в Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками вечером 13 октября.

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