Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами: под ударом несколько регионов

Работа сил ПВО / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 14 октября совершили массированную ракетную атаку на Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По данным военных, враг запускал баллистические ракеты по северному и восточному направлениям.

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Под ударами баллистических ракет оказались Киев, Житомир и Харьков, Полтавская и Киевская области.

По предварительным данным, основной целью российской атаки могла быть энергетическая инфраструктура Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 октября российские войска совершили ракетную атаку на Киев и Житомир.

Мы ранее информировали, что в Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками вечером 13 октября.

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