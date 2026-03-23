Россия массированно атаковала Украину беспилотниками: сколько целей сбило ПВО

Ночью 23 марта российские войска совершили масштабную атаку беспилотниками по территории Украины. Уничтожено или подавлено 234 вражеских БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Детали об атаке по Украине 23 марта

Как информируют ПС, всего с 18:00 22 марта противник выпустил 251 ударный БпЛА разных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас и другие. Около 150 из них составляли именно дроны-камикадзе типа «Шахед».

Пуски осуществлялись по направлениям Брянска, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарского (РФ), а также по временно оккупированному Крыму (Гвардейское).

К отражению воздушного нападения были вовлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 234 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

В то же время есть попадание 17 ударных дронов в 11 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых БПЛА на восьми локациях.

Атака продолжается, добавляют в Воздушных силах, ведь в небе над Украиной еще есть вражеские беспилотники. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Удары РФ по Украине — последние новости

Вчера, 22 марта, россияне ударили по Кривому Рогу. Есть раненые люди. Как сообщил глава ОВА Александр Ганжа, потерпевшие — 31 и 58-летние мужчины. Им оказывается необходимая помощь медиков. Из-за вражеской атаки произошел пожар, но спасатели быстро ликвидировали возгорание.

Сегодня, 23 марта, под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура . Есть повреждения в двух частных домах, но, к счастью, без пострадавших.