Россия массированно атаковала Украину дронами: где раздавались взрывы

БПЛА Shahed

Россия в ночь на 12 мая совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные заявили, что враг атаковал Украину с востока, юга и севера. Большое количество БПЛА фиксировалось на Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.

Днепр

В результате атаки на Днепр один человек был ранен, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Кроме того, в городе произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура.

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони, возник пожар. Ее ликвидировали.

В доме повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет. За помощью к медикам пока никто не обращался.

Житомир

Также сообщалось о взрывах в Житомире, официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в результате российской дроновой атаки на Черниговщине погиб отец и сын.

