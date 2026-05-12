ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
728
Время на прочтение
1 мин

Россия массированно атаковала Украину дронами: где раздавались взрывы

Враг атаковал Украину с востока, юга и севера.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
БПЛА Shahed

БПЛА Shahed

Россия в ночь на 12 мая совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные заявили, что враг атаковал Украину с востока, юга и севера. Большое количество БПЛА фиксировалось на Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.

Днепр

В результате атаки на Днепр один человек был ранен, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Кроме того, в городе произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура.

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони, возник пожар. Ее ликвидировали.

В доме повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет. За помощью к медикам пока никто не обращался.

Житомир

Также сообщалось о взрывах в Житомире, официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в результате российской дроновой атаки на Черниговщине погиб отец и сын.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
728
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie