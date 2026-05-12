Россия массированно атаковала Украину дронами: где раздавались взрывы
Враг атаковал Украину с востока, юга и севера.
Россия в ночь на 12 мая совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные заявили, что враг атаковал Украину с востока, юга и севера. Большое количество БПЛА фиксировалось на Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.
Днепр
В результате атаки на Днепр один человек был ранен, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Кроме того, в городе произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура.
Киев
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони, возник пожар. Ее ликвидировали.
В доме повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет. За помощью к медикам пока никто не обращался.
Житомир
Также сообщалось о взрывах в Житомире, официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в результате российской дроновой атаки на Черниговщине погиб отец и сын.