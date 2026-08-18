Россия массированно атаковала Украину реактивными дронами: сколько сбило ПВО

Рекативные дроны / © ТСН

Реклама

В течение дня 18 августа российские войска выпустили по Украине 76 реактивных Шахедов, направив основной удар на Киевщину. Силы ПВО сбили и обезвредили большинство вражеских дронов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

Реклама

РФ атаковала Украину реактивными «Шахедами» — что известно

По предварительным данным защитников, в течение дневного времени — с 07:00 до 18:30 — подразделения противовоздушной обороны обезвредили более 70 реактивных БПЛА противника.

Реклама

По информации военных, в нескольких местах зафиксировали попадание беспилотников и падение обломков, детали уточняют. Кроме того, в командовании предупредили об угрозе вечером и продолжении работы ПВО.

«После 18:30 в воздушное пространство Украины зашло еще более двадцати реактивных БПЛА! Боевая работа продолжается, не игнорируйте правила безопасности!» — сообщили в Воздушных Силах.

Война в Украине — последние новости

Напомним, 18 августа во время воздушной атаки на Киев в Днепровском районе столицы зафиксировали падение обломков вражеских беспилотников по двум разным адресам.

Ранее мы предупреждали, что 18 августа в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. Столицу атакуют реактивные дроны России.

Реклама

Новости партнеров