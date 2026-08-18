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Дата публикации
Категория
Украина
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Россия массированно атаковала Украину реактивными дронами: сколько сбило ПВО

Россия атаковала Украину реактивными «Шахедами» среди дня. В ПС раскрыли результат работы ПВО.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Рекативные дроны

Рекативные дроны / © ТСН

В течение дня 18 августа российские войска выпустили по Украине 76 реактивных Шахедов, направив основной удар на Киевщину. Силы ПВО сбили и обезвредили большинство вражеских дронов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

РФ атаковала Украину реактивными «Шахедами» — что известно

По предварительным данным защитников, в течение дневного времени — с 07:00 до 18:30 — подразделения противовоздушной обороны обезвредили более 70 реактивных БПЛА противника.

По информации военных, в нескольких местах зафиксировали попадание беспилотников и падение обломков, детали уточняют. Кроме того, в командовании предупредили об угрозе вечером и продолжении работы ПВО.

«После 18:30 в воздушное пространство Украины зашло еще более двадцати реактивных БПЛА! Боевая работа продолжается, не игнорируйте правила безопасности!» — сообщили в Воздушных Силах.

Война в Украине — последние новости

Напомним, 18 августа во время воздушной атаки на Киев в Днепровском районе столицы зафиксировали падение обломков вражеских беспилотников по двум разным адресам.

Ранее мы предупреждали, что 18 августа в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. Столицу атакуют реактивные дроны России.

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