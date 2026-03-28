Россия массированно атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей сбила ПВО

Атака дронов по Украине 28 марта / © tsn.ua

В ночь на 28 марта Россия осуществила массированную атаку дронами по Украине, выпустив сотни беспилотников разных типов. Основной удар пришелся на Одесскую область.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины.

С 18:00 27 марта враг применил 273 ударных БпЛА, в частности типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и других. Пуски осуществлялись с территории РФ — с направлений Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 07:30 украинская ПВО сбила или подавила 252 вражеских беспилотника. В то же время зафиксировано попадание 21 ударного дрона в 18 локациях. Кроме того, обломки сбитых БпЛА упали еще на девяти локациях.

После 07:00 российские войска нанесли повторные удары беспилотниками по Одесской области и ряду регионов на севере и востоке Украины.

«Результаты боевой работы уточняются», — говорится в сообщении.

Атака по Украине 28 марта — последние новости

В ночь на 28 марта Россия атаковала ударными дронами Одессу. Спасатели эвакуировали 81 человека. Известно об 11 пострадавших, среди них — ребенок. Два человека, к сожалению, погибли. Тело одного из погибших достали из-под завалов разрушенного здания.

Из-за обстрелов повреждены жилая застройка, роддом, телецентр и объекты критической инфраструктуры. Также Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Кроме этого, вражеские беспилотники атаковали и Кривой Рог в Днепропетровской области. Там погиб один человек, есть раненые.