Россия массированно атаковала юг Одесщины: что стало целью

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Ночью 21 декабря армия РФ совершила очередную массированную атаку на Одесскую область. В этот раз под огнем оказалась гражданская инфраструктура на юге региона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам чиновника, атака была массированной. Приоритетными целями для россиян стали объекты жизнеобеспечения и логистики:

портовая инфраструктура;

транспортные узлы;

промышленные объекты

Последствия обстрела

В результате попаданий и падения обломков на местах ударов вспыхнули пожары. Также зафиксированы повреждения имущества на атакуемых объектах. Спасательные службы оперативно отреагировали на вызовы по ликвидации последствий.

По данным ОВА, обошлось без человеческих жертв или пострадавших.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - подчеркнул глава ОВА.

Власти еще раз призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

Ранее речь шла о том , какая ситуация со светом и водой в Одесской области.

«Вопрос по свету еще присутствует, еще действуют графики отключений, но в целом ситуация уже стабилизирована. Неделю назад у нас был полный блекаут в городе, а сейчас поставки электроэнергии в дома одесситов возобновлены. Свет подается по графику, и надеемся, что эта ситуация будет оставаться неизменной. Когда графики ясны и их придерживаются, людям гораздо легче планировать свою жизнь», — отметил депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко.