Россия массированно атаковала железную дорогу и энергетику Украины: все детали обстрела 6 декабря
Россия совершила масштабную атаку по ряду регионов Украины, использовав ударные дроны «Шахед», а также баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты типа «Кинжал». Атаки были направлены, прежде всего, на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.
В ночь на 6 декабря Россия совершила очередную масштабную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы звучали и ночью, и утром. Как указывает глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, российские атаки снова направлены на энергетическую. инфраструктуру.
ТСН.ua собрал все, что известно об атаке в День святого Николая.
Киевская область
«Тяжелая ночь для Киевщины. Враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Под ударом жилые дома, железнодорожная инфраструктура и объекты бизнеса», — сообщил глава ОВА Николай Калашник.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что почти всю ночь под обстрелом находились Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области.
В частности, в городе Фастов возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.
В селе Новые Петровцы возле Киева из-за обломков беспилотника возник пожар в складском здании на площади 5500 кв. метров. Также в этом населенном пункте произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще шесть повреждены.
В селе Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
Из-за атаки на Киевщине ранения получили трое гражданских, сообщил глава области Николай Калашник
В Вышгородском районе женщина 1979 года была госпитализирована в местную больницу с обломочным повреждением руки, грудной клетки и спины, закрытой травмой шейного отдела позвоночника.
Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь предоставлена на месте, без госпитализации. Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Фастове было изменено движение электропоездов, сообщила «Укрзализныця».
Кроме Киевщины, под удары российских ракет и БпЛА попали другие регионы Украины.
В частности, под ударом была энергетическая инфраструктура в Зеленодольске на Днепропетровщине, сообщил глава области Владислав Гайваненко.
В результате удара БпЛА в Павлограде горели гараж и хозяйственное сооружение.
Под огнем оказался Никополь, здесь пострадал 11-летний мальчик. Ему оказали необходимую помощь.
Луцк
В результате массированной дроновой атаки на Луцк в одном из микрорайонов города вспыхнули продуктовые склады, сообщил мэр города Игорь Полищук.
Около семи часов утра он проинформировал о трех вражеских БпЛА, летевших на Луцк по разным направлениям, по ним работала ПВО. Потом он неоднократно сообщал о подлете очередного дрона к городу.
Одесская область
Одесчина также пережила атаку вражеских дронов. Критическая инфраструктура переведена на генераторы, сообщили в ОВА. В городе развернуты «Пункти незламності». По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В регионе в результате повреждений без теплоснабжения остаются 9 500 абонентов, без водоснабжения 34 000 абонентов. Продолжается перезаживление к резервным линиям.
Под атакой оказались и портовые объекты: часть инфраструктуры обесточена, операторы перешли на резервное питание от генераторов. Обломками и взрывной волной повреждены административное здание и элементы портовой инфраструктуры.
Чернигов
В городе — сложная ситуация после атаки РФ. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры.
Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Информация о пострадавших не поступала.
Обстрелы РФ сорвали график движения поездов
Ночное повреждение путей на ключевом направлении «Укрзализныци» привело к срочным корректировкам движения пригородных поездов, что задело сразу несколько маршрутов в столичном регионе.
После массированной атаки в ночь на 6 декабря, в результате которой была повреждена железнодорожная инфраструктура в районе Фастова, «Укрзализныця» вынуждена временно перестроить движение части пригородных поездов.
Некоторые поезда сегодня не выйдут на линии, а другие будут курсировать по альтернативным маршрутам, направляясь к станциям Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание, поскольку изменения могут быть обновлены по мере выполнения ремонтных работ и оценки технического состояния путей.
В Полтаве в результате ударов по объектам энергетики также возникли проблемы с электроснабжением. Аналогичная ситуация наблюдалась в Ровенской области. Также российская атака оставила часть Херсона без света.
Воздушные силы ВСУ также информировали о крылатых ракетах курсом на Львовщину, Тернопольщину, Хмельнитчину. Из-за активности дальней авиации РФ в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.
Украинские силы ПВО работали по всем направлениям, однако последствия атаки во многих регионах еще уточняются.