Россия массированно атаковала железную дорогу и энергетику Украины: все детали обстрела 6 декабря

РФ атаковала энергетику Украины / © Getty Images

Реклама

В ночь на 6 декабря Россия совершила очередную масштабную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы звучали и ночью, и утром. Как указывает глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, российские атаки снова направлены на энергетическую. инфраструктуру.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке в День святого Николая.

Киевская область

«Тяжелая ночь для Киевщины. Враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Под ударом жилые дома, железнодорожная инфраструктура и объекты бизнеса», — сообщил глава ОВА Николай Калашник.

Реклама

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что почти всю ночь под обстрелом находились Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области.

В частности, в городе Фастов возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

Киевщина всю ночь находилась под вражеской атакой / © Getty Images

В селе Новые Петровцы возле Киева из-за обломков беспилотника возник пожар в складском здании на площади 5500 кв. метров. Также в этом населенном пункте произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще шесть повреждены.

В селе Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Реклама

Из-за атаки на Киевщине ранения получили трое гражданских, сообщил глава области Николай Калашник

В Вышгородском районе женщина 1979 года была госпитализирована в местную больницу с обломочным повреждением руки, грудной клетки и спины, закрытой травмой шейного отдела позвоночника.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь предоставлена на месте, без госпитализации. Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Фастове было изменено движение электропоездов, сообщила «Укрзализныця».

Кроме Киевщины, под удары российских ракет и БпЛА попали другие регионы Украины.

Реклама

В частности, под ударом была энергетическая инфраструктура в Зеленодольске на Днепропетровщине, сообщил глава области Владислав Гайваненко.

В результате удара БпЛА в Павлограде горели гараж и хозяйственное сооружение.

Под огнем оказался Никополь, здесь пострадал 11-летний мальчик. Ему оказали необходимую помощь.

Луцк

В результате массированной дроновой атаки на Луцк в одном из микрорайонов города вспыхнули продуктовые склады, сообщил мэр города Игорь Полищук.

Реклама

Около семи часов утра он проинформировал о трех вражеских БпЛА, летевших на Луцк по разным направлениям, по ним работала ПВО. Потом он неоднократно сообщал о подлете очередного дрона к городу.

Одесская область

Одесчина также пережила атаку вражеских дронов. Критическая инфраструктура переведена на генераторы, сообщили в ОВА. В городе развернуты «Пункти незламності». По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В регионе в результате повреждений без теплоснабжения остаются 9 500 абонентов, без водоснабжения 34 000 абонентов. Продолжается перезаживление к резервным линиям.

Одесчина пережила атаку / © Getty Images

Под атакой оказались и портовые объекты: часть инфраструктуры обесточена, операторы перешли на резервное питание от генераторов. Обломками и взрывной волной повреждены административное здание и элементы портовой инфраструктуры.

Реклама

Чернигов

В городе — сложная ситуация после атаки РФ. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Информация о пострадавших не поступала.

На местах ударов возникли пожары

Обстрелы РФ сорвали график движения поездов

Ночное повреждение путей на ключевом направлении «Укрзализныци» привело к срочным корректировкам движения пригородных поездов, что задело сразу несколько маршрутов в столичном регионе.

После массированной атаки в ночь на 6 декабря, в результате которой была повреждена железнодорожная инфраструктура в районе Фастова, «Укрзализныця» вынуждена временно перестроить движение части пригородных поездов.

Реклама

Некоторые поезда сегодня не выйдут на линии, а другие будут курсировать по альтернативным маршрутам, направляясь к станциям Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание, поскольку изменения могут быть обновлены по мере выполнения ремонтных работ и оценки технического состояния путей.

В Полтаве в результате ударов по объектам энергетики также возникли проблемы с электроснабжением. Аналогичная ситуация наблюдалась в Ровенской области. Также российская атака оставила часть Херсона без света.

Россияне атаковали украинские города / © Getty Images

Воздушные силы ВСУ также информировали о крылатых ракетах курсом на Львовщину, Тернопольщину, Хмельнитчину. Из-за активности дальней авиации РФ в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.

Реклама

Украинские силы ПВО работали по всем направлениям, однако последствия атаки во многих регионах еще уточняются.